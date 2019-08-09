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    У Києві ярмарки: де можна купити свіжі продукти за низькими цінами (адреси)

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    У Києві ярмарки: де можна купити свіжі продукти за низькими цінами (адреси)

    Сьогодні ярмарки відбудуться у шести районах столиці

    У п’ятницю, 9 серпня, у Києві триватимуть сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва Київської міської держадміністрації.

    Отже, сьогодні ярмарки відбудуться:

    • у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
    • у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
    • у Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 18, 10, 26, 28, і з іншої сторони від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Електротехнічна, 2-А, навпроти центрального входу ринків «Обрій-2000» та «Глорія-Т»); вул. Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);
    • у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;
    • у Подільському районі – вул. Полкова, 72;
    • у Солом’янському районі – вул. Освіти (в межах вулиць Вузівської та Максима Кривоноса); пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської).

    Нагадаємо, 17 та 18 серпня на Хрещатику триватиме тематичний загальноміський шкільний ярмарок із продажу товарів шкільного асортименту. 

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