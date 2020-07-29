У Києві за порушення карантину оштрафували понад сотню ресторанів і магазинів
Серед порушників за останній тиждень 32 столичних закладів громадського харчування
У Києві з 20 по 25 липня інспектори Держпотребслужби перевірили на дотримання карантину 485 столичних закладів, склали 106 протоколів за порушення норм.
Про це повідомляє пресслужба столичного управлінні Держпотребслужби.
З них — 123 заклади громадського харчування, 174 об'єктів торгівлі продовольчими товарами, 188 —непродовольчими товарами, ринок і один дитячий сад.
«Серед порушників 32 заклади громадського харчування, 32 магазини, 42 — промислових, один ринок», — уточнили в пресслужбі.
Нагадаємо, під час вечірки у ресторанному комплексі, який належить росіянам, зібралося дуже багато людей. Про карантинні обмеження навіть не йшла мова — гості вечора були без масок і часом впритул стояли і танцювали один до одного.
Раніше, в ресторані Queen також пройшла вечірка, на якій були присутні багато гостей. На наступний день мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу розкритикував такі дії власників ресторану.