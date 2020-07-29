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    У Києві за порушення карантину оштрафували понад сотню ресторанів і магазинів

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    У Києві за порушення карантину оштрафували понад сотню ресторанів і магазинів - У Києві за порушення карантину оштрафували понад сотню ресторанів і магазинів
    У Києві за порушення карантину оштрафували понад сотню ресторанів і магазинів

    Серед порушників за останній тиждень 32 столичних закладів громадського харчування

    У Києві з 20 по 25 липня інспектори Держпотребслужби перевірили на дотримання карантину 485 столичних закладів, склали 106 протоколів за порушення норм.

    Про це повідомляє пресслужба столичного управлінні Держпотребслужби.

    З них  123 заклади громадського харчування, 174 об'єктів торгівлі продовольчими товарами, 188 непродовольчими товарами, ринок і один дитячий сад.

    «Серед порушників 32 заклади громадського харчування, 32 магазини, 42 — промислових, один ринок»,  уточнили в пресслужбі.

    Нагадаємо, під час вечірки у ресторанному комплексі, який належить росіянам, зібралося дуже багато людей. Про карантинні обмеження навіть не йшла мова  гості вечора були без масок і часом впритул стояли і танцювали один до одного.

    Раніше, в ресторані Queen також пройшла вечірка, на якій були присутні багато гостей. На наступний день мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу розкритикував такі дії власників ресторану.

    Київ ринок мер карантин харчування
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