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    У Києві за тиждень на ГРВІ захворіло близько 6 тисяч людей

    Зі 195 госпіталізованих з ГРВІ було 134 дитини
    У Києві спостерігається певне зростання захворюваності на грип та ГРВІ. За останній тиждень січня на ГРВІ захворіло близько 6 тисяч мешканців столиці. Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург. Зі 195 госпіталізованих з ГРВІ було 134 дитини. Крім того Гінзбург зазначила, що у Києві з початку 2018
    • Вчора, 22:58
    • Розсилка

    Зі 195 госпіталізованих з ГРВІ було 134 дитини

    У Києві спостерігається певне зростання захворюваності на грип та ГРВІ. За останній тиждень січня на ГРВІ захворіло близько 6 тисяч мешканців столиці.

    Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

    Зі 195 госпіталізованих з ГРВІ було 134 дитини.

    Крім того Гінзбург зазначила, що у Києві з початку 2018 року на кір захворіли 150 людей, серед яких 95 дітей.

    «Якщо у вас чи у вашої дитини спостерігаються такі симптоми як головний біль, біль у м’язах, горлі, кашель, нежить або закладеність носа – це привід для негайного огляду лікаря. І особливого значення ця аксіома набуває, коли йдеться про дітей», – зауважила Гінзбург.

    Вона зазначила, що часто більш характерні симптоми, наприклад, висипка або висока температура, можуть з’явитися не одразу, або спочатку бути взагалі непомітними. Проте людина вже є розповсюджувачем небезпечного вірусу. 

    Нагадаємо, що у кількох столичних школах зупинили навчання через грип.

    здоров'я Київ грип
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