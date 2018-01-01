У Києві за тиждень на ГРВІ захворіло близько 6 тисяч людей

Зі 195 госпіталізованих з ГРВІ було 134 дитини

У Києві спостерігається певне зростання захворюваності на грип та ГРВІ. За останній тиждень січня на ГРВІ захворіло близько 6 тисяч мешканців столиці. Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург. Зі 195 госпіталізованих з ГРВІ було 134 дитини. Крім того Гінзбург зазначила, що у Києві з початку 2018



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Зі 195 госпіталізованих з ГРВІ було 134 дитини

У Києві спостерігається певне зростання захворюваності на грип та ГРВІ. За останній тиждень січня на ГРВІ захворіло близько 6 тисяч мешканців столиці.

Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

Зі 195 госпіталізованих з ГРВІ було 134 дитини.

Крім того Гінзбург зазначила, що у Києві з початку 2018 року на кір захворіли 150 людей, серед яких 95 дітей.

«Якщо у вас чи у вашої дитини спостерігаються такі симптоми як головний біль, біль у м’язах, горлі, кашель, нежить або закладеність носа – це привід для негайного огляду лікаря. І особливого значення ця аксіома набуває, коли йдеться про дітей», – зауважила Гінзбург.

Вона зазначила, що часто більш характерні симптоми, наприклад, висипка або висока температура, можуть з’явитися не одразу, або спочатку бути взагалі непомітними. Проте людина вже є розповсюджувачем небезпечного вірусу.

Нагадаємо, що у кількох столичних школах зупинили навчання через грип.