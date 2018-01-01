У кількох столичних школах зупинили навчання через грип
- Сьогодні, 16:04
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Зареєстровано зростання захворюваності
Столичні школи спільно з районними управліннями освіти прийматимуть рішення про призупинення навчального процесу, якщо на грип і ГРІ хворіє понад 20% учнів, у деяких школах вже призупинене навчання. Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
«Наразі у місті захворюваність на грип і ГРВІ перебуває на рівні, характерному для даного періоду року. Проте, за 4-й тиждень 2018 року зареєстровано зростання захворюваності на 11,4%, якщо порівнювати з попереднім тижнем. Зростання відбулося за рахунок дітей, і хоча наразі переважно хворіють дошкільнята, серед школярів рівень захворюваності зріс на 25%», – пояснив Микола Поворозник.
За його словами, задля уникнення розповсюдження інфекції прийнято рішення щодо призупинення занять в одній зі шкіл, де рівень захворюваності перевищив 20%. Іще у 14 відбулося часткове покласове закриття. Дошкільні навчальні заклади закриватися не будуть, додали у КМДА.
Як зазначається, за відсутності 20% від загальної кількості учнів із причини захворювання на грип та ГРІ керівники навчальних закладів мають право прийняти рішення про повне або покласове призупинення навчального процесу.
«Найбільша кількість відсутніх школярів спостерігається у Дарницькому, Оболонському, Святошинському та Солом’янському районах», – зазначив М.Поворозник.
Джерело: УНН