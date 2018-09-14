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    У Києві заарештовано росіянина, якого розшукує Інтерпол

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    У Києві заарештовано росіянина, якого розшукує Інтерпол

    Тимчасовий арешт щодо іноземця застосовано до надходження запиту на його екстрадицію

    10 вересня на території Києва співробітниками Головного слідчого управління Служби безпеки України був затриманий громадянин Російської Федерації, який перебуває у міжнародному розшуку за вчинення шахрайства в особливо великих розмірах.

    За клопотанням Київської місцевої прокуратури №6 Печерським районним судом Києва 36-річному РФ обрано тимчасовий арешт строком на 40 діб. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

    Тимчасовий арешт щодо іноземця застосовано до надходження запиту на його екстрадицію, зазначили у прокуратурі.

    Нагадаємо також, що Інгуша Тимура Тумгоєва, який нібито воював у складі ДУК «Правий сектор», було затримано в Харкові українськими силовиками і передано ФСБ Росії.

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