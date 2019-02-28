У Києві зафіксовано новий випадок ботулізму



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Киянину стало зле після вживання риби, купленої в одному зі столичних супермаркетів

За даними Київського міського лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України, в столиці зареєстрований випадок ботулізму. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Держпродспоживслужби у Києві.

«З епідеміологічного анамнезу з'ясовано, що випадок захворювання на ботулізм можливо пов'язаний із вживанням харчових продуктів промислового виготовлення, а саме: шпротів гарячого копчення, салаки, мойви в'яленого копчення придбаних в одному зі столичних супермаркетів», - йдеться в повідомленні.

Крім потерпілого, продукти вживали ще 2 людини.

25 лютого хворого госпіталізували до реанімаційного відділення Київської міської клінічної лікарні №4, де було введено ботулічний гепатогенний антитоксин.

Спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби в Києві розпочато перевірку магазину.

Заходи щодо епідрозслідування випадку на ботулізм тривають.

Ситуація знаходиться на контролі Головного управління Держпродспоживслужби в Києві.

Як повідомлялося, минулого тижня у Києві двом хлопцям стало зле після вживання м'ясної тушонки. Лікарі діагностували у них ботулізм.