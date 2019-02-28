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    У Києві зафіксовано новий випадок ботулізму

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    У Києві зафіксовано новий випадок ботулізму

    Киянину стало зле після вживання риби, купленої в одному зі столичних супермаркетів

    За даними Київського міського лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України, в столиці зареєстрований випадок ботулізму. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Держпродспоживслужби у Києві.

    «З епідеміологічного анамнезу з'ясовано, що випадок захворювання на ботулізм можливо пов'язаний із вживанням харчових продуктів промислового виготовлення, а саме: шпротів гарячого копчення, салаки, мойви в'яленого копчення придбаних в одному зі столичних супермаркетів», - йдеться в повідомленні.

    Крім потерпілого, продукти вживали ще 2 людини.

    25 лютого хворого госпіталізували до реанімаційного відділення Київської міської клінічної лікарні №4, де було введено ботулічний гепатогенний антитоксин.

    Спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби в Києві розпочато перевірку магазину. 

    Заходи щодо епідрозслідування випадку на ботулізм тривають.
    Ситуація знаходиться на контролі Головного управління Держпродспоживслужби в Києві.

    Як повідомлялося, минулого тижня у Києві двом хлопцям стало зле після вживання м'ясної тушонки. Лікарі діагностували у них ботулізм.

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