У Києві дві людини госпіталізовані з ботулізмом



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Сироватки, яка нейтралізує ботулотоксин, у столиці не виявилося, і за нею довелося їхати серед ночі на базу до Обухова

Двом хлопцям у Києві стало зле після вживання м'ясної тушонки, повідомляють «Факти» з посиланням на власні джерела.

У молодих людей виникли нудота і блювання, головний біль, сильна слабкість, перед очима все розпливалося, двоїлося. Один з молодиків вчився в медичному вузі, тому впізнав типові симптоми ботулізму і викликав «швидку».

Бригада швидкої допомоги, яка приїхала на виклик близько 22:00, запідозрила ботулізм. Постраждалих доставили до Олександрівської клінічної лікарні, діагноз підтвердився. Сироватки, яка нейтралізує ботулотоксин, у столиці не виявилося, і за нею довелося їхати серед ночі на базу до Обухова (більше 30 км від Києва).

Ботулізм - гостре токсико-інфекційне захворювання, яке викликає токсин Clostridium botulinum.

Збудник хвороби розмножується в анаеробному стані (без доступу кисню) за неправильних умов зберігання або транспортування продуктів харчування.

Найкращий спосіб захиститися від ботулізму - утримуватися від їжі, якість якої сумнівно.

Хвороба характеризується міоплегією (підвищена стомлюваність і м’язова слабкість) та офтальмоплегією (порушення зору), парезом кишечника (нудота, блювання, послаблення випорожнень), розладами вегетативної інервації (сухість слизових порожнини рота, язика, задньої стінки глотки), при тяжкому перебігу — бульбарним синдромом (порушення ковтання, «клубок у горлі«) і гострою дихальною недостатністю (утруднене дихання, відчуття браку повітря, особливо ускладнений вдих).

Раніше повідомлялося, що у Києві було зареєстровано випадок захворювання на ботулізм. Постраждалою виявилася мешканка Дарницького району Києва, яка вживала в їжу тараньку домашнього приготування.