У Києві біля станції метро «Лісова» горіла маршрутка (відео)

На місці працюють працівники ДСНС

У Києві біля станції метро «Лісова» загорілася маршрутка. Стовп диму видно здалеку, повідомляють очевидці.

Відео потужної пожежі оприлюднюють місцеві телеграм-канали. Були люди в момент займання в салоні маршрутного таксі чи ні – наразі невідомо.

На відео можна помітити, що сильне полум'я охопило передню частину салону маршрутки та поширилося далі. З неї вириваються густі клуби чорного диму, що свідчить про спалюванні вуглецевого палива.

Що стало причиною займання на даний момент так само невідомо. Інформація уточнюється.

Також у мережі з'являються відео з інших ракурсів. На місці вже працюють працівники ДСНС.

Нагадаємо, 19 вересня, у Києві сталася моторошна ДТП за участю легковика «Мерседес» та маршрутного таксі. Аварія сталася на Повітрофлотському проспекті столиці. За даними свідків, легковик влетів у маршрутку, що призвело до зіткнення останньої зі стовпом. Водій легковика покинув місце аварії – повіз дитину у лікарню. Також повідомляється про пострждалих у маршрутці.