У Києві біля станції метро «Лісова» горіла маршрутка (відео)
На місці працюють працівники ДСНС
У Києві біля станції метро «Лісова» загорілася маршрутка. Стовп диму видно здалеку, повідомляють очевидці.
Відео потужної пожежі оприлюднюють місцеві телеграм-канали. Були люди в момент займання в салоні маршрутного таксі чи ні – наразі невідомо.
На відео можна помітити, що сильне полум'я охопило передню частину салону маршрутки та поширилося далі. З неї вириваються густі клуби чорного диму, що свідчить про спалюванні вуглецевого палива.
Що стало причиною займання на даний момент так само невідомо. Інформація уточнюється.
Також у мережі з'являються відео з інших ракурсів. На місці вже працюють працівники ДСНС.
Нагадаємо, 19 вересня, у Києві сталася моторошна ДТП за участю легковика «Мерседес» та маршрутного таксі. Аварія сталася на Повітрофлотському проспекті столиці. За даними свідків, легковик влетів у маршрутку, що призвело до зіткнення останньої зі стовпом. Водій легковика покинув місце аварії – повіз дитину у лікарню. Також повідомляється про пострждалих у маршрутці.
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