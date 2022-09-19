Моторошна ДТП у Києві. Повна маршрутка влетіла у стовп (відео)

У столиці зіткнулися легковик і маршрутка

Сьогодні вранці, 19 вересня, у Києві сталася моторошна ДТП за участю легковика «Мерседес» та маршрутного таксі. Аварія сталася на Повітрофлотському проспекті столиці.



У мережі з'явилися перші кадри після дорожньо-транспортної пригоди.

За даними свідків, легковик влетів у маршрутку, що призвело до зіткнення останньої зі стовпом. Водій легковика покинув місце аварії – повіз дитину у лікарню. Також повідомляється про пострждалих у маршрутці.

Нагадаємо, вчора у Києві позашляхових «Тойота» провалився під землю.