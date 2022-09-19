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Моторошна ДТП у Києві. Повна маршрутка влетіла у стовп (відео)

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Моторошна ДТП у Києві. Повна маршрутка влетіла у стовп (відео)
ДТП на Повітрофлотському проспекті
фото: Поліція Києва

У столиці зіткнулися легковик і маршрутка

Сьогодні вранці, 19 вересня, у Києві сталася моторошна ДТП за участю легковика «Мерседес» та маршрутного таксі. Аварія сталася на Повітрофлотському проспекті столиці.

У мережі з'явилися перші кадри після дорожньо-транспортної пригоди.

За даними свідків, легковик влетів у маршрутку, що призвело до зіткнення останньої зі стовпом. Водій легковика покинув місце аварії – повіз дитину у лікарню. Також повідомляється про пострждалих у маршрутці.

Нагадаємо, вчора у Києві позашляхових «Тойота» провалився під землю.

Теги: водій ДТП Київ

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