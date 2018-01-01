У Києві закидали камінням автобус з уболівальниками грецького клубу

Співробітники поліції затримали четверо підозрюваних у правопорушенні

У Києві поліція затримала четверо людей за підозрою у пошкодженні автобуса іноземних вболівальників, їх доставили до відділку. Про це йдеться у повідомленні столичної поліції. За даними правоохоронців, близько 19:00 під час руху автобусу вболівальників грецького «АЕК» до НСК «Олімпійський» камінням та



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Співробітники поліції затримали четверо підозрюваних у правопорушенні

У Києві поліція затримала четверо людей за підозрою у пошкодженні автобуса іноземних вболівальників, їх доставили до відділку.

Про це йдеться у повідомленні столичної поліції.

За даними правоохоронців, близько 19:00 під час руху автобусу вболівальників грецького «АЕК» до НСК «Олімпійський» камінням та сніжками пошкодили вікна правої сторони автобуса.

Співробітники поліції затримали четверо підозрюваних у правопорушенні, їх доставили до управління поліції.

Постраждалих внаслідок інциденту немає, додали правоохоронці.

У поліції зазначили, що за порядком у Києві під час футбольного матчу стежить близько 1000 правоохоронців. У центральній частині міста несуть службу співробітники поліціі та Національноі гвардії України.

Зазначимо, у Києві ввечері 22 лютого на НСК «Олімпійський» розпочався футбольний матч «Динамо» (Київ) — «АЕК» (Афіни).

У зв'язку з цим на станціях метро «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого» обмежено вхід і вихід.