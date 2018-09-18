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    У Києві закрився пляжний сезон

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    Після закриття купального сезону комунальники прибрали з пляжів інвентар - У Києві закрився пляжний сезон
    Після закриття купального сезону комунальники прибрали з пляжів інвентар

    Комунальники консервують інженерні мережі пляжів до наступного сезону

    У Києві завершився купальний сезон. Про це повідомив прес-секретар комунального підприємства «Плесо» Євген Кобан.

    За його словами, температура води вже не призначена для купання.

    Наразі відбуваються роботи з консервації інженерних мереж, щоб не допустити їх замерзання взимку. Також з пляжів прибирають інвентар.

    Як повідомлялося, зараз можна знайти величезну кількість закинутих пляжів, недоглянутих берегів навіть на популярних українських курортах. І якість води, що залишає бажати кращого, зовсім не сприяє зміцненню здоров'я, а навпаки несе в собі загрозу. І екологи, і медики в один голос заявляють, що багато українських пляжів просто не пристосовані для відпочинку, а деякі з них навіть варто обходити стороною.

    Нагадаємо, у серпні Головне управління Держпродспоживслужби в Києві оприлюднило список пляжів, вода на яких не відповідає санітарним вимогам.

    Джерело: ТСН

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