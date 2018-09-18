У Києві закрився пляжний сезон



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Після закриття купального сезону комунальники прибрали з пляжів інвентар

Комунальники консервують інженерні мережі пляжів до наступного сезону

У Києві завершився купальний сезон. Про це повідомив прес-секретар комунального підприємства «Плесо» Євген Кобан.

За його словами, температура води вже не призначена для купання.

Наразі відбуваються роботи з консервації інженерних мереж, щоб не допустити їх замерзання взимку. Також з пляжів прибирають інвентар.

Як повідомлялося, зараз можна знайти величезну кількість закинутих пляжів, недоглянутих берегів навіть на популярних українських курортах. І якість води, що залишає бажати кращого, зовсім не сприяє зміцненню здоров'я, а навпаки несе в собі загрозу. І екологи, і медики в один голос заявляють, що багато українських пляжів просто не пристосовані для відпочинку, а деякі з них навіть варто обходити стороною.

Нагадаємо, у серпні Головне управління Держпродспоживслужби в Києві оприлюднило список пляжів, вода на яких не відповідає санітарним вимогам.

Джерело: ТСН