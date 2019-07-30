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    У Києві затримали донеччан за збут фальшивої валюти

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    У столиці СБУ блокувала збут фальшивої валюти з тимчасово окупованих територій - У Києві затримали донеччан за збут фальшивої валюти
    У столиці СБУ блокувала збут фальшивої валюти з тимчасово окупованих територій
    Фото: СБУ

    Правоохоронці затримали обох дилерів у Києві при черговій спробі збуту 300 тис. фальшивих євро

    У Києві співробітники Служби безпеки України блокували збут фальшивих грошей з тимчасово окупованої частини Донбасу.

    Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що мешканці Донецька, які наразі проживають у столиці, налагодили збут підробленої іноземної валюти. Правоохоронці затримали обох дилерів у Києві при черговій спробі збуту 300 тис. фальшивих євро.

    Під час обшуків за місцем проживання учасників групи правоохоронці виявили ще 700 тис. підробленої валюти номіналом по 500 євро.

    У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України фігурантам справи оголошено про підозру у вчиненні злочину.

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    У Києві затримали донеччан за збут фальшивої валюти
    У Києві затримали донеччан за збут фальшивої валюти
    У Києві затримали донеччан за збут фальшивої валюти
    Фото: СБУ

    Тривають невідкладні слідчо дії для з`ясування всіх обставин функціонування протиправної схеми, джерел походження підробок та встановлення можливої причетності зловмисників до фінансування терористичної діяльності проросійських бойовиків.

    Операція з викриття фальшувальників проводилась спільно з Нацполіцією і під процесуальним керівництвом прокуратури Києва.

    Раніше повідомлялося, що близько 251 тисячу підроблених банкнот європейської валюти було вилучено з обігу у першій половині 2019 року.

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