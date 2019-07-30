У Києві затримали донеччан за збут фальшивої валюти



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У столиці СБУ блокувала збут фальшивої валюти з тимчасово окупованих територій Фото: СБУ

Правоохоронці затримали обох дилерів у Києві при черговій спробі збуту 300 тис. фальшивих євро

У Києві співробітники Служби безпеки України блокували збут фальшивих грошей з тимчасово окупованої частини Донбасу.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканці Донецька, які наразі проживають у столиці, налагодили збут підробленої іноземної валюти. Правоохоронці затримали обох дилерів у Києві при черговій спробі збуту 300 тис. фальшивих євро.

Під час обшуків за місцем проживання учасників групи правоохоронці виявили ще 700 тис. підробленої валюти номіналом по 500 євро.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України фігурантам справи оголошено про підозру у вчиненні злочину.

Тривають невідкладні слідчо дії для з`ясування всіх обставин функціонування протиправної схеми, джерел походження підробок та встановлення можливої причетності зловмисників до фінансування терористичної діяльності проросійських бойовиків.

Операція з викриття фальшувальників проводилась спільно з Нацполіцією і під процесуальним керівництвом прокуратури Києва.

Раніше повідомлялося, що близько 251 тисячу підроблених банкнот європейської валюти було вилучено з обігу у першій половині 2019 року.