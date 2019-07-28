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    У світі

    Понад 250 тисяч фальшивих банкнот євро вилучили цьогоріч з обігу

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    Більшість підробок &ndash; 97,2%, - виявлено у країнах Єврозони - Понад 250 тисяч фальшивих банкнот євро вилучили цьогоріч з обігу
    Більшість підробок – 97,2%, - виявлено у країнах Єврозони

    Найбільша кількість підробок – 54,2%, - припадає на купюри номіналом у 50 євро

    Близько 251 тисячі підроблених банкнот європейської валюти було вилучено з обігу у першій половині 2019 року.

    Про це пише Укрінформ з посиланням на дані Європейського Центробанку.

    «Близько 251 тисяч підроблених євробанкнот були вилучені з обігу у першій половині 2019 року, що на 4,2% менше, ніж у другій половині 2018 року, та на 16,6% менше, ніж у першій половині минулого року», - зазначають в ЄЦБ.

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    «Євро залишається валютою, що викликає довіру. Ймовірність отримати підробку є дуже малою, адже кількість підробок залишається дуже низькою у порівнянні з кількістю справжніх банкнот, які знаходяться в обігу… Зараз в обігу перебувають понад 22 млрд євробанкнот на загальну вартість у 1,2 трлн євро», - йдеться у повідомленні.

    Найбільша кількість підробок – 54,2%, - припадає на купюри номіналом у 50 євро, ще 27,9% від загальної кількості підробок – купюри у 20 євро, на третій позиції – купюри у 100 євро, на які припадає 10,4% підробок.

    При цьому кількість фальшивих банкнот великого номіналу у 200 та 500 євро залишається низькою – 1,4 та 1,5 відсотка відповідно.

    Більшість підробок – 97,2%, - виявлено у країнах Єврозони, ще 2,1% - у країнах ЄС, які не входять до зони обігу євро. На решту країн світу припадає лише 0,7 виявлених фальшивих банкнот євро.

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