У Києві затримали іноземця з арсеналом зброї у сумці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловік пересувався на авто з номерами «Майдан» Фото: Інформатор

У поліції припускають, що чоловік може бути причетним до угруповання, яке займається викраденням людей

У неділю, 1 вересня, в Києві на Броварському проспекті, на парковці одного з супермаркетів співробітники поліції спільно з представниками ГО Автопатруль Майдан затримали громадянина Киргизії з арсеналом зброї.

Як повідомляє Інформатор, під час обшуку у затриманого в сумці правоохоронці виявили три гранати з запалами, пістолет і дві повні обойми патронів до нього.

Крім того, у нього знайшли комплект «стяжок», рукавички та балаклави, тому правоохоронці припускають, що він може бути причетний до угруповання, яке займається викраденням людей.

За словами представників автопатруль Майдан, патрульні поліцейські помітили підозрілий автомобіль Lexus на парковці супермаркету Novus.

У момент, коли з машини виходив чоловік, копи підійшли до нього і попросили пред’явити документи. На що зловмисник відреагував агресивно.

«Чоловік дістав пістолет і, погрожуючи представникам поліції, спробував сховатися за супермаркетом. Однак його вдалося оперативно затримати», — йдеться в повідомленні.

Двом іншим чоловікам на Lexus вдалося втекти, скориставшись метушнею.

Відзначається, що у затриманого чоловіка поліцейські виявили документи утікачів.

«На даний момент усі зусилля поліції спрямовані на їх піймання», — йдеться в повідомленні.