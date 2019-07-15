У патрульних в Білій Церкві викрали автомобіль



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Викрадену машину знайшли через 10 хвилин

Поки увага правоохоронців була зосереджена на одному з порушників, інша людина непомітно сіла в їхню машину і поїхала геть

У місті Біла Церква Київської області в патрульних поліцейських викрали службовий автомобіль. Про це напередодні повідомила пресслужба патрульної поліції Білої Церкви на своїй сторінці у Facebook.

Йдеться, що вранці в неділю патрульні разом з працівником Білоцерківського відділу поліції прибули на відпрацювання виклику про крадіжку на бульвар Олександрійський. При обстеженні прилеглої території поліцейські нікого не виявили, тому повернулися до службового авто, щоб відправитися на інший виклик.

Коли правоохоронці повернулися до машини і сіли в салон - підійшов невідомий чоловік і почав неадекватно і зухвало поводитися. Він перешкоджав службовому авто рушити з місця, тримав водійські двері і фіксував усе на камеру мобільного телефону.

«Громадянин на зауваження не реагував, чинив злісну непокору вимогам правоохоронців. Поліцейські вирішили затримати його і доставити у відділення поліції. Поки увагу патрульних було зосереджено на порушникові, інший чоловік, який непомітно підійшов до машини, швидко сів за кермо і поїхав невідомо куди», - йдеться в повідомленні.

Через 10 хвилин службовий автомобіль знайшли без пошкоджень, речі і документи залишилися на місці. Для з'ясування всіх обставин події на місце прибула слідчо-оперативна група. Внесено відомості до реєстру досудових розслідувань за статтею про незаконне заволодіння транспортним засобом (ч.1 ст.289 КК України).

Також зазначається, що особу викрадача вдалося встановити. Його затримано, і знаходиться він у відділенні поліції.