У Києві затримали туристичну шахрайку, яка обікрала малолітніх дітей



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З вини шахрайки група гімнасток не потрапила до Греції

В столиці правоохоронці затримали туристичну шахрайку, з вини якої група гімнасток не потрапила до Греції.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Жінка довго ховалася від правосуддя за звинуваченням у привласненні грошових коштів під виглядом надання туристичних послуг. Ще в лютому 2018 року вона отримала від батьків малолітніх дітей, що займаються художньою гімнастикою в дитячих закладах Оболонського району, суму майже 90 тисяч гривень.

Ці гроші вона взяла нібито як сплату за 25 авіаквитків в Афіни і назад для поїздки дітей в оздоровчий табір.

Однак, заплативши гроші за авіаквитки, юні пасажири так і не потрапили на літак. Директор турфірми своїх зобов’язань не виконала, а отриманими грошима розпорядилася на власний розсуд.

У зв’язку з тим, що підозрювана тривалий час ухилялася від слідчих дій, прокуратура через суд отримала дозвіл на її затримання з метою доставки в суд для обрання запобіжного заходу.

Шахрайку правоохоронці затримали в Печерському районі столиці. За клопотанням місцевої прокуратури підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Найближчим часом обвинувальний акт щодо зловмисниці буде направлено до суду для розгляду подальших дій.