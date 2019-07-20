У Києві затримали туристичну шахрайку, яка обікрала малолітніх дітей
З вини шахрайки група гімнасток не потрапила до ГреціїВ столиці правоохоронці затримали туристичну шахрайку, з вини якої група гімнасток не потрапила до Греції.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.
Жінка довго ховалася від правосуддя за звинуваченням у привласненні грошових коштів під виглядом надання туристичних послуг. Ще в лютому 2018 року вона отримала від батьків малолітніх дітей, що займаються художньою гімнастикою в дитячих закладах Оболонського району, суму майже 90 тисяч гривень.
Ці гроші вона взяла нібито як сплату за 25 авіаквитків в Афіни і назад для поїздки дітей в оздоровчий табір.
Однак, заплативши гроші за авіаквитки, юні пасажири так і не потрапили на літак. Директор турфірми своїх зобов’язань не виконала, а отриманими грошима розпорядилася на власний розсуд.
У зв’язку з тим, що підозрювана тривалий час ухилялася від слідчих дій, прокуратура через суд отримала дозвіл на її затримання з метою доставки в суд для обрання запобіжного заходу.
Шахрайку правоохоронці затримали в Печерському районі столиці. За клопотанням місцевої прокуратури підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Найближчим часом обвинувальний акт щодо зловмисниці буде направлено до суду для розгляду подальших дій.