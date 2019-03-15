У Києві затримано водія, який втік з місця смертельної ДТП



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Водія-втікача заарештовано на два місяці

За клопотанням прокуратури міста Києва на 2 місяці заарештовано водія, який вчинив ДТП та втік з місця події, не надавши допомоги постраждалому. Дорожня пригода сталася увечері 9 березня на вул. Оборони Києва.

Як повідомляє прес-служба столичної прокуратури, водій автомобіля Mazda, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння (1,55 проміле), з’їхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішохода. Внаслідок ДТП постраждалий пішохід опинився на проїзній частині, не маючи можливості вжити заходів для самозбереження через безпорадний стан.

Винуватець ДТП, не надавши допомоги чоловіку, залишив його на дорозі, а сам втік з місця пригоди.

Того ж дня водій Mazda був затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Також з’ясувалося, що затриманий раніше неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Наразі чоловіку оголошено підозру за ч. 3 ст. 135 КК України (залишення у небезпеці) та обрано запобіжний захід - тримання під вартою без можливості внесення застави.

Як повідомлялося раніше, водієві Daewoo Nexia, який 9 березня після вчинення смертельної ДТП на вул. Нижньоюрківській у Києві зник з лікарні, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права на заставу.