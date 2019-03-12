Заарештовано винуватця смертельної ДТП, який втік з лікарні



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Смертельна ДТП сталася на вул. Нижньоюрківській Фото: Київ оперативний

П'яний водій Daewoo Nexia вилетів з дороги і врізався у бетонну стіну, пасажир загинув

За клопотанням прокуратури Києва водієві Daewoo Nexia, який після вчинення смертельної ДТП зник з лікарні, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

«Так, 9 березня близько 11:00 водій автомобіля Daewoo Nexia, перебуваючи за кермом у нетверезому стані, рухався по вул. Нижньоюрківській у Подільському районі столиці, раптово виїхав за межі проїзної частини та врізався у бетонну стіну. Внаслідок ДТП пасажир вказаного автомобіля від отриманих травм загинув на місці. Водія Daewoo Nexia госпіталізували до лікарні. Однак після отримання первинної медичної допомоги чоловік, не повідомивши слідчого та лікарів, самовільно покинув медичний заклад», - розповіли в прокуратурі.

Того ж дня правоохоронцям вдалося встановити місцезнаходження водія та затримати його.

Наразі чоловіку оголошено підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Також установлено, що вказаний водій раніше притягувався до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Як повідомлялося, 11 ввечері на площі Перемоги в Києві неуважний водій розбив два авто, що стояли на світлофорі.