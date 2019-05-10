У Києві згоріли два автомобілі



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Вогнеборці оперативно ліквідували загоряння

Причини виникнення пожеж з'ясовуються

Протягом минулої доби 9 травня столичні вогнеборці двічі ліквідовували пожежі в автомобілях. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

Перший виклик надійшов 9 травня о 17:44 про те, що на проспекті Маяковського, 49, що у Деснянському районі столиці, в автомобілі виникла пожежа.

«До місця виклику негайно було направлено рятувальників 13-Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що у дворі 9-поверхового житлового будинку в автомобілі Ford Transit виникла пожежа… Вже о 17:59 рятувальники ліквідували пожежу. Внаслідок займання в автомобілі пошкоджено салон та особисті речі», - розповіли у ДСНС.

Наступний виклик надійшов вже 10 травня о 03:04 про пожежу на вул. Воздвиженська, 2/1, що в Подільському районі столиці.

До місця виклику було направлено рятувальників 2-Державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши на місце виклику, вогнеборці встановили, що біля проїжджої частини дороги в автомобілі марки Volkswagen Passat відбулося займання. О 03:31 вогнеборці ліквідували пожежу.

Внаслідок пожежі в автомобілі пошкоджено моторний відсік, обшивку салону. багажний відсік, лакофарбове покриття.

Загиблих та травмованих немає.

Причини виникнення обох пожеж з'ясовуються.