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    У Києві згоріли два автомобілі

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    Вогнеборці оперативно ліквідували загоряння - У Києві згоріли два автомобілі
    Вогнеборці оперативно ліквідували загоряння

    Причини виникнення пожеж з'ясовуються

    Протягом минулої доби 9 травня столичні вогнеборці двічі ліквідовували пожежі в автомобілях. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

    Перший виклик надійшов 9 травня о 17:44 про те, що на проспекті Маяковського, 49, що у Деснянському районі столиці, в автомобілі виникла пожежа.

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    «До місця виклику негайно було направлено рятувальників 13-Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що у дворі 9-поверхового житлового будинку в автомобілі Ford Transit виникла пожежа… Вже о 17:59 рятувальники ліквідували пожежу. Внаслідок займання в автомобілі пошкоджено салон та особисті речі», - розповіли у ДСНС.

    Наступний виклик надійшов вже 10 травня о 03:04 про пожежу на вул. Воздвиженська, 2/1, що в Подільському районі столиці.

    До місця виклику було направлено рятувальників 2-Державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши на місце виклику, вогнеборці встановили, що біля проїжджої частини дороги в автомобілі марки Volkswagen Passat відбулося займання. О 03:31 вогнеборці ліквідували пожежу.

    Внаслідок пожежі в автомобілі пошкоджено моторний відсік, обшивку салону. багажний відсік, лакофарбове покриття.

    Загиблих та травмованих немає.

    Причини виникнення обох пожеж з'ясовуються.

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