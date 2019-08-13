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    У Києві жінка випала з балкона третього поверху (фото)

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    З балкона другого поверху бабусю діставали рятувальники&nbsp; - У Києві жінка випала з балкона третього поверху (фото)
    З балкона другого поверху бабусю діставали рятувальники 
    Фото: Інформатор

    Жінка впала на козирок магазину, який розділяє перший і другий поверхи

    У вівторок, 13 серпня, на проспекті Гагаріна, 15 в Києві літня жінка випала з балкона третього поверху п'ятиповерхового будинку. На щастя, вона упала не на землю, а опинилася на балконі сусідів знизу і вижила. Постраждалу госпіталізували в лікарню.

    Інцидент стався близько 8:35. Про це повідомляє Інформатор.

    Попередньо, жінка вийшла на балкон, з невідомих причин перекинулася через парапет і виявилася на козирку магазину, який розділяє перший і другий поверхи. Це і врятувало їй життя.

    Співробітники поліції пов'язують те, що трапилося, з віком потерпілої, але скільки їй років, не повідомили.

    З балкона другого поверху бабусю діставали рятувальники за допомогою пожежної драбини.

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    На місці також працювали правоохоронці та медики. Жінка перебувала у свідомості, на носилках її помістили в карету швидкої допомоги і госпіталізували.

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    У Києві жінка випала з балкона третього поверху (фото)
    У Києві жінка випала з балкона третього поверху (фото)
    У Києві жінка випала з балкона третього поверху (фото)
    У Києві жінка випала з балкона третього поверху (фото)
    Фото: Інформатор

    Деталі події встановлюються.

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