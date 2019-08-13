  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вранці у Києві пасажирам довелося штовхати тролейбус (відео)

    • Розсилка
    Пасажири дружно штовхають тролейбус - Вранці у Києві пасажирам довелося штовхати тролейбус (відео)
    Пасажири дружно штовхають тролейбус
    Фото: скріншот відео

    Через несправність тролейбус зупинився посеред перехрестя

    Сьогодні, 13 серпня, на проспекті Маяковського в Деснянському районі Києва тролейбус через несправність зупинився посеред перехрестя, перекривши рух транспорту.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook

    Пасажирам довелося вийти з тролейбуса і відштовхати його з перехрестя.

    Читайте також

    «Ранкова зарядка несподівано вийшла для пасажирів тролейбуса, який відмовився їхати по Маяковського», - прокоментували у соцмережі.

    Нагадаємо, із 14 липня 2018 року вартість проїзду у міському транспорті столиці зросла і складає від 6,3 грн – за умови користування проїзним квитком або безконтактною карткою, та 8 грн – за разову поїздку.

    Читайте також
    Київ громадський транспорт Троєщина транспорт Київпастранс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ