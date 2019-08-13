Вранці у Києві пасажирам довелося штовхати тролейбус (відео)



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Пасажири дружно штовхають тролейбус Фото: скріншот відео

Через несправність тролейбус зупинився посеред перехрестя

Сьогодні, 13 серпня, на проспекті Маяковського в Деснянському районі Києва тролейбус через несправність зупинився посеред перехрестя, перекривши рух транспорту.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Пасажирам довелося вийти з тролейбуса і відштовхати його з перехрестя.

«Ранкова зарядка несподівано вийшла для пасажирів тролейбуса, який відмовився їхати по Маяковського», - прокоментували у соцмережі.

Нагадаємо, із 14 липня 2018 року вартість проїзду у міському транспорті столиці зросла і складає від 6,3 грн – за умови користування проїзним квитком або безконтактною карткою, та 8 грн – за разову поїздку.