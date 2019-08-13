У Києві власник квартири вдарив ножем орендаря



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56-річному власнику квартири загрожує до восьми років ув’язнення Фото: Нацполіція

До трагедії у квартирі було застілля, під час якого між господарем оселі та квартирантом виник конфлікт

До Дніпровського управління поліції звернувся 56-річний місцевий мешканець, який повідомив, що ножем поранив свого товариша у квартирі на вулиці Алматинській.

За кілька годин до трагедії у квартирі було застілля, під час якого між господарем оселі та 40-річним квартирантом виник конфлікт, який переріс у бійку із застосуванням ножа. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Як ми з’ясували, спочатку під час бійки орендар порізав власнику квартири руку, у відповідь потерпілий вихопив ніж із рук нападника і вдарив його у живіт. Зрозумівши, що накоїв, чоловік сам зателефонував у поліцію», - розповів тимчасово виконувач обов’язків начальника Дніпровського управління поліції Андрій Пасічник.

56-річного киянина, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за дрібне хуліганство, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Потерпілого із проникаючим колото-різаним пораненням живота госпіталізували.

Слідчі Дніпровського управління поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури №4 повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до восьми років ув’язнення.