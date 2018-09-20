З нового року в Україні діятимуть нові правила перевірки води



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Якісний стан води у водоймах визначатиметься, в тому числі, за переліком пріоритетних забруднюючих речовин

Державне агентство водних ресурсів оприлюднило критерії, за якими з 1 січня 2019 року в Україні буде здійснюватися проба прісних вод. Про це повідомила прес-служба відомства.

«45 пріоритетних забруднюючих речовин водойм визначатимуться на високотехнологічному сучасному обладнанні, яке дозволяє їх фіксацію навіть у дуже низьких концентраціях. Тепер державний моніторинг масивів поверхневих вод проводитиметься за (уточненими) біологічними, гідроморфологічними, хімічними та фізико-хімічними показниками», — йдеться у повідомленні.

19 вересня 2018 року уряд схвалив постанову Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод».

«Документ є інноваційним для України. Тому, що передбачає проведення моніторингу на конкретних масивах поверхневих вод згідно з європейськими стандартами. Зокрема, якісний стан води у водоймах визначатиметься, в тому числі за переліком пріоритетних забруднюючих речовин. А це ті, які чинять найбільшу шкоду навколишньому природному середовищу та людині», — зазначили у Державному агентстві водних ресурсів.

Новий порядок державного моніторингу вод набирає чинності з 1 січня 2019 року.

«Цей Порядок принципово змінює існуючу систему моніторингу, адже створює всі необхідні передумови досягнення доброго екологічного та хімічного станів українських водойм», — підкреслили у головному відомстві з контролю за якістю прісних вод.