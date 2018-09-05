У Києві зловмисник влаштував стрілянину у тролейбусі
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Розсилка
Чоловік дістав зброю, коли правоохоронці підійшли до нього і попросили документи для перевірки
У Києві зловмисник під час перевірки документів влаштував стрілянину у тролейбусі.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.
Інцидент стався 5 вересня на зупинці громадського транспорту «Караваєві дачі».
«Правоохоронці помітили у тролейбусі чоловіка, схожого на підозрюваного у скоєнні шахрайства: місяць тому в Голосіївському районі зловмисник облаштував псевдообмінник, через інтернет домовився про обмін 190 тисяч доларів, а коли клієнт передав йому гроші – втік через запасний вихід. Поліцейські підійшли до чоловіка, представилися і попросили надати документи для перевірки. У відповідь він різким рухом дістав зброю, вистрілив у вікно, через яке і намагався втекти», - заявили в поліції.
Оперативникам вдалося затримати зловмисника.
Зазначається, що ніхто з пасажирів тролейбуса не постраждав, двоє правоохоронців отримали незначні ушкодження.
«На місці працює слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції, правоохоронці спілкуються зі свідками та очевидцями, а також встановлюють причетність зловмисника до скоєння шахрайських дій», - повідомили в поліції.
Після проведення першочергової перевірки діям зловмисника буде надана правова оцінка.