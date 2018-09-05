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    У Києві зловмисник влаштував стрілянину у тролейбусі

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    У Києві зловмисник влаштував стрілянину у тролейбусі
    Фото: Відділ комунікації поліції Києва

    Чоловік дістав зброю, коли правоохоронці підійшли до нього і попросили документи для перевірки

    У Києві зловмисник під час перевірки документів влаштував стрілянину у тролейбусі.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

    Інцидент стався 5 вересня на зупинці громадського транспорту «Караваєві дачі».

    «Правоохоронці помітили у тролейбусі чоловіка, схожого на підозрюваного у скоєнні шахрайства: місяць тому в Голосіївському районі зловмисник облаштував псевдообмінник, через інтернет домовився про обмін 190 тисяч доларів, а коли клієнт передав йому гроші – втік через запасний вихід. Поліцейські  підійшли до чоловіка, представилися і попросили надати документи для перевірки. У відповідь він різким рухом дістав зброю, вистрілив у вікно, через яке і намагався втекти», - заявили в поліції.

    Оперативникам вдалося затримати зловмисника.

    Зазначається, що ніхто з пасажирів тролейбуса не постраждав, двоє правоохоронців отримали незначні ушкодження.

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    У Києві зловмисник влаштував стрілянину у тролейбусі
    У Києві зловмисник влаштував стрілянину у тролейбусі
    Фото: Відділ комунікації поліції Києва

    «На місці працює слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції, правоохоронці спілкуються зі свідками та очевидцями, а також встановлюють причетність зловмисника до скоєння шахрайських дій», - повідомили в поліції.

    Після проведення першочергової перевірки діям зловмисника буде надана правова оцінка.

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