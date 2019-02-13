У Києві змінилися строки передачі показників лічильників води



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Показники лічильника холодної води необхідні для формування платежів за централізоване холодне водопостачання і водовідведення

Передавати показники лічильників можна кількома способами

У столиці передача показників лічильників води тепер можлива з п'ятого числа і до кінця місяця. З першого і по четверте число показники лічильників не приймаються, триває оновлення баз та формування нових платіжок. Про це повідомила прес-служба «Київводоканалу».

У компанії споживачам нагадали, що потрібно вчасно передавати показники лічильників не тільки холодного, а й гарячого водопостачання.

Зазначається, що покази лічильника холодної води необхідні для формування платежів за централізоване холодне водопостачання і водовідведення, лічильника гарячої води - для формування платежів за відведення гарячої води.

«Вчасно та коректно передані показники лічильників дозволять вам сплачувати лише за фактично спожиті об’єми води. Показники потрібно передавати навіть тоді, коли ви не користуєтеся холодною, чи гарячою водою», - пояснили у «Київводоканалі».

Передавати показники можна наступними способами:

1. Через «Особистий кабінет». Увага! Як зареєструватися у кабінеті читайте ось тут. Сам особистий кабінет - https://my.vodokanal.kiev.ua/

2. На сайті vodokanal.kiev.ua, натиснувши на головній сторінці кнопку «Надати показники».

Нагадаємо, «Київводоканал» попередив про планові відключення водопостачання цього тижня.