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    Новини

    У Києві зникла вода на чотирьох вулицях (адреси)

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    У Києві зникла вода на чотирьох вулицях (адреси)

    Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень на мережі

    Сьогодні, 28 травня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Комунальна, буд. 35-39, 52-66
    • вул. Стельмаха, буд. 7/2, 8, 12
    • вул. Волкова, 8
    • вул. Ф. Пушиної, 21.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Раніше водоканал оприлюднив графік відключень води цього тижня у зв’язку із плановими ремонтними роботами.

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