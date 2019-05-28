У Києві зникла вода на чотирьох вулицях (адреси)
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Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень на мережі
Сьогодні, 28 травня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Комунальна, буд. 35-39, 52-66
- вул. Стельмаха, буд. 7/2, 8, 12
- вул. Волкова, 8
- вул. Ф. Пушиної, 21.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Раніше водоканал оприлюднив графік відключень води цього тижня у зв’язку із плановими ремонтними роботами.