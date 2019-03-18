У Києві зникла вода на п’яти вулицях (адреси)
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Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень
Сьогодні, 18 березня, станом на 16:00 у Києві через аварії на мережі холодного водопостачання відключено воду на п’яти вулицях міста. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- Харківське шосе, 174;
- вул. Марії Капніст, 10;
- вул. Антона Цедіка;
- вул. Євгенії Мірошниченко;
- пр-т. Перемоги.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні.
До слова, «Київводоканал» розпочав роботу в рамках стратегії поступової відмови від знезараження питної води хлором, замінюючи його на діоксид хлору, який більш безпечний із точки зору експлуатації та має тривалішу знезаражувальну дію.