У Києві зникла вода у більш як пів сотні будинків (адреси)
Ремонтні бригади Київводоканалу працюють над ліквідацією пошкоджень
Сталися аварії на мережі на п'яти вулицях міста
У четвер, 15 серпня, у Києві сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».
Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Білицька, 20-100, 15-39, 55, 45, 41/43;
- Харківське шосе, 121;
- пр-т. Валерія Лобановського, 140;
- пр-т. Свободи, 28Б;
- вул. Львівська, 12-14.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Нагадаємо, 14 серпня через аварії на мережі було відсутнє водопостачання будинків на 13-ти вулицях Києва.