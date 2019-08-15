У Києві зникла вода у більш як пів сотні будинків (адреси)



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Ремонтні бригади Київводоканалу працюють над ліквідацією пошкоджень

Сталися аварії на мережі на п'яти вулицях міста

У четвер, 15 серпня, у Києві сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Білицька, 20-100, 15-39, 55, 45, 41/43;

Харківське шосе, 121;

пр-т. Валерія Лобановського, 140;

пр-т. Свободи, 28Б;

вул. Львівська, 12-14.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Нагадаємо, 14 серпня через аварії на мережі було відсутнє водопостачання будинків на 13-ти вулицях Києва.