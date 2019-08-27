У Києві зникла вода у будинках на чотирьох вулицях (адреси)



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Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження на мережі

У вівторок, 27 серпня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

пр-т. Володимира Маяковського, 5;

вул. Микільсько-Ботанічна, 7/9;

вул. Саксаганського, 60А, 64;

вул. Маршала Гречка, 16, 18, 18А.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Як повідомлялося, згідно з планами «Київводоканалу», скоригований тариф на 2019 рік на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення становитиме 21,593 грн за куб. м (з ПДВ), що на 6% (або на 1,217 грн з ПДВ) вище від діючого тарифу.