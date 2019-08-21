У Києві зникла вода у будинках на двох вулицях (адреси)



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Відновити водопостачання обіцяють протягом доби

Сьогодні, 21 серпня, у Києві сталися аварії на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Данила Щербаківського, 68А;

вул. Сім'ї Сосніних, 17А.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Як повідомлялося, згідно з планами «Київводоканалу», скоригований тариф на 2019 рік на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення становитиме 21,593 грн за куб. м (з ПДВ), що на 6% (або на 1,217 грн з ПДВ) вище від діючого тарифу.