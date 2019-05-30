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    Новини

    У Києві зникла вода у будинках на п'яти вулицях (адреси)

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    У Києві зникла вода у будинках на п'яти вулицях (адреси)

    Ремонтні бригади працюють на місці аварій

    Сьогодні, 30 травня, вранці сталися аварії на мережі холодного водопостачання в Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Тимошенка, 18
    • вул. Беретті, 16
    • вул. Серпова, 16
    • вул. Литвиненко-Вольгемут, 5б
    • пров. Устиновський, 16, 16А, 18, 18А, 25, 27

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу»

    Раніше водоканал оприлюднив графік відключень води цього тижня у зв’язку із плановими ремонтними роботами.

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