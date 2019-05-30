У Києві зникла вода у будинках на п'яти вулицях (адреси)
Ремонтні бригади працюють на місці аварій
Сьогодні, 30 травня, вранці сталися аварії на мережі холодного водопостачання в Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Тимошенка, 18
- вул. Беретті, 16
- вул. Серпова, 16
- вул. Литвиненко-Вольгемут, 5б
- пров. Устиновський, 16, 16А, 18, 18А, 25, 27
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу»
Раніше водоканал оприлюднив графік відключень води цього тижня у зв’язку із плановими ремонтними роботами.