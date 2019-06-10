У Києві зникла вода у будинках на трьох вулицях (адреси)
Київводоканал обіцяє за добу ліквідувати пошкодження
Сьогодні, 10 червня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталися аварії. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- пр-т. Правди, 85;
- пров. Межовий, 7;
- пр-т. Володимира Маяковського, 21А.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, у п’ятницю, 7 червня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання, у зв'язку з чим була відсутня вода у будинках на дев'яти вулицях Києва.