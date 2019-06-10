У Києві зникла вода у будинках на трьох вулицях (адреси)



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Київводоканал обіцяє за добу ліквідувати пошкодження

Сьогодні, 10 червня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталися аварії. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

пр-т. Правди, 85;

пров. Межовий, 7;

пр-т. Володимира Маяковського, 21А.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у п’ятницю, 7 червня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання, у зв'язку з чим була відсутня вода у будинках на дев'яти вулицях Києва.