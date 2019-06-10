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    У Києві зникла вода у будинках на трьох вулицях (адреси)

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    У Києві зникла вода у будинках на трьох вулицях (адреси)

    Київводоканал обіцяє за добу ліквідувати пошкодження

    Сьогодні, 10 червня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталися аварії. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • пр-т. Правди, 85;
    • пров. Межовий, 7;
    • пр-т. Володимира Маяковського, 21А.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося, у п’ятницю, 7 червня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання, у зв'язку з чим була відсутня вода у будинках на дев'яти вулицях Києва. 

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