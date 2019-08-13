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    У Києві зникла вода у будинках на трьох вулицях (адреси)

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    П'ять будинків у Києві залишилися без води - У Києві зникла вода у будинках на трьох вулицях (адреси)
    П'ять будинків у Києві залишилися без води

    Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень на мережі

    Сьогодні, 13 серпня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • пров. Гродненський 6, 6А;
    • вул. Теремківська, 19;
    • вул. Гната Юри, 1, 3А.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Нагадаємо, 12 серпня через аварії на мережі без води залишилися будинки на двох вулицях Києва.

    До слова, Державне агентство водних ресурсів оприлюднило ТОП-100 найбільших підприємств-забруднювачів за 2018 рік. До переліку забруднювачів увійшли підприємства, які скидають в природні водні об’єкти зворотні (стічні) води без очистки або після очисних споруд і якість яких не відповідає встановленим у дозволах на спеціальне водокористування гранично допустимим скидам. «Київводоканал» очолив цей антирейтинг.

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