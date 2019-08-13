У Києві зникла вода у будинках на трьох вулицях (адреси)



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П'ять будинків у Києві залишилися без води

Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень на мережі

Сьогодні, 13 серпня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

пров. Гродненський 6, 6А;

вул. Теремківська, 19;

вул. Гната Юри, 1, 3А.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Нагадаємо, 12 серпня через аварії на мережі без води залишилися будинки на двох вулицях Києва.

До слова, Державне агентство водних ресурсів оприлюднило ТОП-100 найбільших підприємств-забруднювачів за 2018 рік. До переліку забруднювачів увійшли підприємства, які скидають в природні водні об’єкти зворотні (стічні) води без очистки або після очисних споруд і якість яких не відповідає встановленим у дозволах на спеціальне водокористування гранично допустимим скидам. «Київводоканал» очолив цей антирейтинг.