У Києві зросли тарифи на вивезення сміття



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Послуги з вивезення відходів здорожчали на 21 грн

Київська міська державна адміністрація підвищила тарифи на послуги підприємства ТОВ «ТПК Еко Світ», яке займається вивезенням твердих побутових відходів у столиці. Від 6 травня тарифи на ці послуги для усіх категорій споживачів збільшуються на 21 грн за 1 куб. м.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні КМДА № 710 від 19 квітня 2019 року, оприлюдненому 6 травня.

«…З метою надання послуг на належному рівні встановити тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів з урахуванням операцій поводження з побутовими відходами (збирання, перевезення, утилізація, захоронення) Товариству з обмеженою відповідальністю «ТПК ЕКО СВІТ»…», - говориться у тексті розпорядження.

Згідно з документом, для населення встановлюється тариф на вивезення відходів у розмірі 113,03 грн за 1 куб. м (із ПДВ), для бюджетних установ - 122,76 грн за 1 куб. м, для інших споживачів - 153,73 грн за 1 куб. м.





У той же час, попереднє розпорядження КМДА № 265 від 21 лютого 2018 року, яке раніше встановлювало тарифи на ці послуги, визнається недійсним.

Рішення, а отже, й нові тарифи, набувають чинності із дати оприлюднення, тобто від 6 травня.

Джерело: Вечірній Київ