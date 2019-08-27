У київській підземці розповіли про подальшу долю вилучених жетонів



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Жетони буде повністю виведено з обігу до 31 жовтня 2019 року

Жетони можуть продати як сировину

Долю вилучених жетонів столичного метро будуть вирішувати після їх остаточного виведення з обігу, але ймовірно їх відправлять на переробку. Про це повідомили у пресцентрі комунального підприємства «Київський метрополітен».

«Всі жетони, які раніше вилучалися і які вилучаються зараз, знаходяться на складі. Коли їх обіг остаточно буде завершено, їх порахують і будуть думати, що з ними робити далі», - розповіли УНН у пресцентрі.

За інформацією пресцентру, якщо без проблем запрацюють Kyiv Smart Card і жетони не знадобляться у майбутньому, тоді будуть вирішувати куди їх подіти.

«Мабуть, відштовхуючись від кількості жетонів, ми продамо їх як сировину – пластик», - зазначили у метрополітені.

Як повідомлялося, метрополітен Києва відмовиться не лише від жетонів, але й від карток метро. Якщо жетони буде повністю виведено з обігу до 31 жовтня, то «зелені картки» ще деякий час діятимуть. Конкретні терміни в метрополітені поки не називають. З 25 серпня картка метро не продаватиметься і не поповнюватиметься у касах низки станцій підземки.