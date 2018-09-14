У київській підземці відкривається виставка до дня пам’яті Гонгадзе



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Журналіста Георгія Гонгадзе було вбито у вересні 2000 року

Виставка плакатів 5-го Міжнародного конкурсу «Стоп цензурі! Громадяни за вільні країни» відкриється на станції метро «Майдан Незалежності»

Сьогодні, 14 вересня, о 10:00 у фойє станції метро «Майдан Незалежності» активісти громадської організації «Центр UA» відкриють виставку плакатів 5-го Міжнародного конкурсу «Стоп цензурі! Громадяни за вільні країни», присвячену дню пам’яті Георгія Гонгадзе і всіх загиблих журналістів. Про це повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен».

У співпраці з метрополітеном виставка робіт Міжнародного конкурсу «Стоп цензурі! Громадяни за вільні країни» відбуватиметься вже втретє.

Під час заходу будуть названі імена переможців основної теми конкурсу та відбудеться брифінг, у якому візьмуть участь журналісти і координатор конкурсу.

Цього року на конкурс надійшло 610 робіт різного формату, від громадян з 19 країн, у тому числі: України, Польщі, Ірану, Італії, Китаю, Сінгапуру, Пакистану, Еквадору та ін. За перебігом конкурсу спостерігали інтернет-користувачі з 93 країн. З усіма роботами можна ознайомитись на сайті www.stop-censorship.net.

Під час проведення конкурсу і після його завершення у Києві і регіонах України проводяться виставки кращих робіт, дискусії, майстерні з арт-активізму. Організатори конкурсу пропонують долучитися всім охочим активістам у регіонах самостійно організувати виставки найкращих робіт та дискусії.