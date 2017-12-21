  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    У столичному аквапарку на дитину обвалилися стеля – ЗМІ

    Травми дитини виявились не серйозними
    У суботу у Києві в аквапарку, що розташований у ТРЦ Dream Town, впала стеля, травмувавши дитину. Про це пише видання «Оперативний Київ». За його даними, у вихідний день батько привів дитину на гірки в аквапарк. «Нічого не передувало лиху, але воно таки сталося і близько 18:00 частина даху відпала і впала на малечу. Дитину одразу
    • Сьогодні, 13:28
    • Розсилка

    Травми дитини виявились не серйозними

    У суботу у Києві в аквапарку, що розташований у ТРЦ Dream Town, впала стеля, травмувавши дитину. Про це пише видання «Оперативний Київ».

    За його даними, у вихідний день батько привів дитину на гірки в аквапарк.

    «Нічого не передувало лиху, але воно таки сталося і близько 18:00 частина даху відпала і впала на малечу. Дитину одразу госпіталізували до лікарні, на щастя - травми виявились не серйозними і вже через декілька годин сім‘я була вдома», - сказано у повідомленні.

    Нагадаємо, 30 січня на одній зі станцій метрополітену Тбілісі сталося часткове обвалення стелі.

    Читайте також
    Київ діти надзвичайні ситуації
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ