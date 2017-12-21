У столичному аквапарку на дитину обвалилися стеля – ЗМІ

Травми дитини виявились не серйозними

У суботу у Києві в аквапарку, що розташований у ТРЦ Dream Town, впала стеля, травмувавши дитину. Про це пише видання «Оперативний Київ». За його даними, у вихідний день батько привів дитину на гірки в аквапарк. «Нічого не передувало лиху, але воно таки сталося і близько 18:00 частина даху відпала і впала на малечу. Дитину одразу



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Травми дитини виявились не серйозними

У суботу у Києві в аквапарку, що розташований у ТРЦ Dream Town, впала стеля, травмувавши дитину. Про це пише видання «Оперативний Київ».

За його даними, у вихідний день батько привів дитину на гірки в аквапарк.

«Нічого не передувало лиху, але воно таки сталося і близько 18:00 частина даху відпала і впала на малечу. Дитину одразу госпіталізували до лікарні, на щастя - травми виявились не серйозними і вже через декілька годин сім‘я була вдома», - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 30 січня на одній зі станцій метрополітену Тбілісі сталося часткове обвалення стелі.