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    У київському стриптиз-клубі група невідомих чоловіків влаштувала стрілянину

    До клубу увірвалося 10 невідомих чоловіків, які відкрили стрілянину, а потім зникли з місця події
    У понеділок ввечері, 8 січня, в стриптиз-клубі Dolls, який знаходиться на вулиці Великій Васильківській у Києві, сталася стрілянина Про інцидент правоохоронцям повідомила одна з працівниць закладу, повідомляє «Київ оперативний». Зазначається, що до клубу увірвалося 10 невідомих чоловіків, які відкрили стрілянину, а потім зникли з
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    Стрілянина сталася в&nbsp;стриптиз-клубі Dolls
    Фото: Київ оперативний
    Стрілянина сталася в стриптиз-клубі Dolls

    До клубу увірвалося 10 невідомих чоловіків, які відкрили стрілянину, а потім зникли з місця події

    У понеділок ввечері, 8 січня, в стриптиз-клубі Dolls, який знаходиться на вулиці Великій Васильківській у Києві, сталася стрілянина

    Про інцидент правоохоронцям повідомила одна з працівниць закладу, повідомляє «Київ оперативний».

    Зазначається, що до клубу увірвалося 10 невідомих чоловіків, які відкрили стрілянину, а потім зникли з місця події на автомобілі.

    В заклад прибули декілька нарядів поліції, слідчо-оперативна група та медики.

    Наразі тривають невідкладні слідчі дії, встановлюються мотиви та ведуться пошуки нападників.

    До слова, на заході Мексики біля міста Акапулько в штаті Гереро сталася перестрілка, в результаті якої загинули 11 осіб.

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