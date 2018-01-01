У київському стриптиз-клубі група невідомих чоловіків влаштувала стрілянину
- Сьогодні, 04:27
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Фото: Київ оперативний
Стрілянина сталася в стриптиз-клубі Dolls
До клубу увірвалося 10 невідомих чоловіків, які відкрили стрілянину, а потім зникли з місця події
У понеділок ввечері, 8 січня, в стриптиз-клубі Dolls, який знаходиться на вулиці Великій Васильківській у Києві, сталася стрілянина
Про інцидент правоохоронцям повідомила одна з працівниць закладу, повідомляє «Київ оперативний».
Зазначається, що до клубу увірвалося 10 невідомих чоловіків, які відкрили стрілянину, а потім зникли з місця події на автомобілі.
В заклад прибули декілька нарядів поліції, слідчо-оперативна група та медики.
Наразі тривають невідкладні слідчі дії, встановлюються мотиви та ведуться пошуки нападників.
До слова, на заході Мексики біля міста Акапулько в штаті Гереро сталася перестрілка, в результаті якої загинули 11 осіб.