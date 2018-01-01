У київському стриптиз-клубі група невідомих чоловіків влаштувала стрілянину

До клубу увірвалося 10 невідомих чоловіків, які відкрили стрілянину, а потім зникли з місця події

У понеділок ввечері, 8 січня, в стриптиз-клубі Dolls, який знаходиться на вулиці Великій Васильківській у Києві, сталася стрілянина Про інцидент правоохоронцям повідомила одна з працівниць закладу, повідомляє «Київ оперативний». Зазначається, що до клубу увірвалося 10 невідомих чоловіків, які відкрили стрілянину, а потім зникли з



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Фото: Київ оперативний Стрілянина сталася в стриптиз-клубі Dolls

До клубу увірвалося 10 невідомих чоловіків, які відкрили стрілянину, а потім зникли з місця події

У понеділок ввечері, 8 січня, в стриптиз-клубі Dolls, який знаходиться на вулиці Великій Васильківській у Києві, сталася стрілянина

Про інцидент правоохоронцям повідомила одна з працівниць закладу, повідомляє «Київ оперативний».

Зазначається, що до клубу увірвалося 10 невідомих чоловіків, які відкрили стрілянину, а потім зникли з місця події на автомобілі.

В заклад прибули декілька нарядів поліції, слідчо-оперативна група та медики.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, встановлюються мотиви та ведуться пошуки нападників.

До слова, на заході Мексики біля міста Акапулько в штаті Гереро сталася перестрілка, в результаті якої загинули 11 осіб.