  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Перестрілка у Мексиці: загинули 11 людей

    Восьмеро загиблих у перестрілці осіб - мирні жителі
    На заході Мексики біля міста Акапулько в штаті Гереро сталася перестрілка, в результаті якої загинули 11 осіб. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на місцеву владу. Зазначається, що восьмеро загиблих осіб - мирні жителі. Причиною інциденту став конфлікт між місцевим воєнізованим формуванням та відвідувачами фестивалю. Акапулько
    • Сьогодні, 04:31
    • Розсилка

    Восьмеро загиблих у перестрілці осіб - мирні жителі

    На заході Мексики біля міста Акапулько в штаті Гереро сталася перестрілка, в результаті якої загинули 11 осіб.

    Про це повідомляє Reuters, посилаючись на місцеву владу.

    Зазначається, що восьмеро загиблих осіб - мирні жителі.

    Причиною інциденту став конфлікт між місцевим воєнізованим формуванням та відвідувачами фестивалю.

    Акапулько - найбільший місто в південному штаті Герреро, один із найбільш несправедливих в Мексиці і центр виробництва опійного маку, повідомляє агентство. 

    Нагадаємо, в мексиканському штаті Мічоакан напередодні Різдва через вибух вантажівки з піротехнікою загинули чотири людини.

    кримінал стрільба смерть Мексика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ