Перестрілка у Мексиці: загинули 11 людей
- Сьогодні, 04:31
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Восьмеро загиблих у перестрілці осіб - мирні жителі
На заході Мексики біля міста Акапулько в штаті Гереро сталася перестрілка, в результаті якої загинули 11 осіб.
Про це повідомляє Reuters, посилаючись на місцеву владу.
Зазначається, що восьмеро загиблих осіб - мирні жителі.
Причиною інциденту став конфлікт між місцевим воєнізованим формуванням та відвідувачами фестивалю.
Акапулько - найбільший місто в південному штаті Герреро, один із найбільш несправедливих в Мексиці і центр виробництва опійного маку, повідомляє агентство.
Нагадаємо, в мексиканському штаті Мічоакан напередодні Різдва через вибух вантажівки з піротехнікою загинули чотири людини.