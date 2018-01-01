Перестрілка у Мексиці: загинули 11 людей

Восьмеро загиблих у перестрілці осіб - мирні жителі

На заході Мексики біля міста Акапулько в штаті Гереро сталася перестрілка, в результаті якої загинули 11 осіб. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на місцеву владу. Зазначається, що восьмеро загиблих осіб - мирні жителі. Причиною інциденту став конфлікт між місцевим воєнізованим формуванням та відвідувачами фестивалю. Акапулько