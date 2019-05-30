У Київському зоопарку поселилися екзотичні коропи (фото)



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Коропи коі у столичному зоопарку

Закінчилася реконструкція озер біля входу в зоопарк

Київський зоопарк оновлюється. Навколо озер біля центрального входу розкинувся мальовничий парк з сотнями унікальних дерев і кущів та гектаром духмяних трав і квітів. Про це повідомляється на сторінці зоопарку в Facebook.

А в наймальовничішому озері з японською альтанкою вже поселились коропи коі.

Адміністрація зоопарку запрошує киян та гостей міста завітати «на приємний релакс серед природи».

Нагадаємо, в кінці квітня мер Києва Віталій Кличко перевірив, як тривають роботи з реконструкції столичного зоопарку. Наразі там здійснюють роботи в рамках першої черги.

Реконструкція столичного зоопарку відбуватиметься у кілька черг. Зокрема, проект першої черги передбачає: реконструкцію озер біля входу з боку проспекту Перемоги, будівництво павільйону пеліканів, оглядового амфітеатру з приміщеннями громадських вбиралень, містка між озерами, альтанки над водоймою, будівництво павільйону та відкритих вольєрів приматів, будівництво нового входу з підземним акваріумом, будівництво універсального вольєру для птахів.

Повідомлялося, що у травні відвідувачі зоопарку зможуть оцінити готові озера зі скалами та водопадами, амфітеатр, пеліканник, здійснений благоустрій та озеленення території. А також родзинку зоопарку – скульптуру жирафа заввишки 15 метрів, яка зустрічатиме відвідувачів перед новим входом.