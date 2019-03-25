Скульптури левів та бізона біля входу в київський зоопарк буде перенесено



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Наразі скульптури потребують ремонту

У Київському зоопарку триває реконструкція.

В рамках реконструкції скульптури левів та бізона, розміщені біля центрального входу, буде перенесено до нового головного входу. Про це повідомляється на сторінці столичного зоопарку у Facebook.

«Ці прекрасні фігури роботи Юрія Рубана за 50 років зазнали погодних впливів та зустрічали мільйони відвідувачів. Наразі як їх бетонна, так і мідна складові потребують ремонту», - зазначили у зоопарку.

Там нагадали, що восени минулого року вандал намагався розрізати мідне покриття скульптурних композицій левів та бізона. Та вже наступної ночі цього «героя» було відстежено охороною зоопарку. Частину матеріалів разом із інструментом відібрано, про інцидент поінформовано поліцію.

Відновленням і перенесенням пам’яток займається донька видатного митця, київський скульптор Олександра Рубан разом з чоловіком. Тож, витвори мистецтва житимуть, а Київський зоологічний парк оновлюватиметься і гарнішатиме на радість киян та гостей столиці!» - зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, центральний вхід Київського зоопарку буде перенесений та облаштований на розі проспекту Перемоги та вулиці Зоологічної. Перед входом запроектована площа, де зустрічатимуться екскурсійні групи, поруч – заклади громадського харчування, магазин сувенірів, туалети, камери для зберігання речей та великий акваріум як окрема експозиція. До будівництва, заселення рибами і морськими тваринами, а також подальшої експлуатації акваріума місто планує залучити приватного інвестора.