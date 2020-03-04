У Кличка хочуть заборонити продуктові ярмарки у будні дні



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Столична влада посилить контроль за ярмарками

Департамент промисловості та розвитку підприємництва Київської міської держадміністрації пропонує чітко регламентувати дні проведення міських ярмарків, посилити перевірку якості продукції та запровадити оцінку діяльності комунальних підприємств. Про це повідомив директор Департаменту Вадим Фіоктістов під час розширеного засідання Колегії Київської міської державної адміністрації.

«Столиця одна з перших в Україні започаткувала проведення ярмаркових заходів, які отримали схвальні відгуки від киян. Наразі щотижня проводяться більше 70 ярмарків, у яких беруть участь понад 3 тисячі фермерських господарств і підприємств харчової та переробної промисловості. Звісно, це потребує значних організаційних зусиль і потребує вдосконалення», – повідомив керівник Департаменту.

За його словами, місто прагне покращити організацію ярмарків, аби їх робота забезпечувала киян всім необхідним і була комфортною. Департамент запропонував внести зміни, зокрема, скоротити проведення ярмарків за рахунок виключення регулярних і сезонних. Тобто забезпечити проведення сільськогосподарських ярмарків лише у п’ятницю, суботу, неділю та святкові дні.

«Таке рішення дозволить покращити організацію і не захаращувати вулиці міста товарними точками. Також ми хочемо сфокусуватися на покращенні комфорту і перевірці продукції. Так, у 2019 році мобільною пересувною лабораторією проведено 17833 дослідження. До участі в ярмарках не допускаються учасники, які мають такі документи з інших регіонів України. Наразі Департамент опрацьовує питання щодо використання та/або передачі ще 2 мобільних лабораторій», – резюмував Фіоктістов.

Як повідомлялося, цього тижня, з 3 до 8 березня, у Києві триватимуть сезонні сільськогосподарські ярмарки.