Майже 4 тис. грн за букет первоцвітів: у Києві штрафуватимуть за проліски і тюльпани



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У рамках Всеукраїнська акція охорони первоцвітів у столиці працюватимуть спецпатрулі для попередження продажу рідкісних рослин

Торгівля первоцвітами карається штрафом від 1700 до 3655 гривень, – КМДА

У Києві за торгівлю ранньоквітучими рослинами занесеними до Червоної книги штрафуватимуть на тисячі гривень. Про це повідомили у пресслужбі столичної мерії.

Зазначається, що торгівля первоцвітами карається штрафом від 1700 до 3655 гривень.

«Незаконний збір і збут первоцвітів заборонений Законом України «Про Червону книгу України» та статтями 88-1 і 90 Кодексу України про адміністративні правопорушення», - йдеться у повідомленні.

У мерії наголосили, що у рамках Всеукраїнська акція охорони первоцвітів у столиці працюватимуть спецпатрулі для попередження продажу рідкісних рослин.

«Серед первоцвітів, що охороняють законом - підсніжник звичайний, крокус, тюльпан дібровний, пролісок сибірський, сон-трава, горицвіт весняний, первоцвіт дрібний, шафран сітчастий та інші», – уточнюють у КМДА.

Тепер в Києві сформують мобільні патрульні групи для охорони і збереження ранньоквітучих рослин.

Також влада закликає відмовлятися від покупки первоцвітів, їх збору та продажу, адже купуючи квіти поблизу станцій метро або на зупинках громадського транспорту, люди не замислюються, що таким чином знищують природу.

«Одна зірвана квітка виду «пролісок» - це вкрадена життя у 45 паростків», - наголошують природоохоронці.

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