У Києві на Куренівці прибрали блошиний ринок (ФОТО)



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Незабаром на площі з’являться пішохідні доріжки, огорожі, зелена зона з належним освітленням та посадкові майданчики для очікування транспорту, – Левченко

Замість ринку облаштують комфортну пішоходну зону із зупинковими комплексами, – КМДА

У Києві на Куренівці прибирають та розрівнюють територію, де розміщувався нелегальний блошиний ринок. Про це розповів генеральний директор КП «Київпастранс» Дмитро Левченко, повідомляє пресслужба КМДА.

Зазначається, що замість ринку облаштують комфортну пішоходну зону із зупинковими комплексами.

У пресслужбі столичної мерії обіцяють, що незабаром на площі з’являться пішохідні доріжки, огорожі, зелена зона з належним освітленням та посадкові майданчики для очікування транспорту.

«Ми докладаємо чимало зусиль, аби Київ змінювався на краще. Блошиний ринок сьогодні – це неосвітлена, занедбана і захаращена територія, яка давно вже викликає у киян безліч нарікань: стихійна торгівля, яка велася майже під колесами трамваїв, постійний бруд та сміттєве звалище. Незабаром замість сміттєвого звалища там буде спокійний і чистий куточок справжньої європейської столиці», – сказав Левченко.

Роботи мають завершити в другій половині березня. Після цього територію передадуть на баланс Оболонської райдержадміністрації.