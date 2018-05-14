У Кличка розповіли, як забирають у Ахметова енергетичний комплекс

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Процес повернення енергетичного комплексу в управління міста дуже багатогранний

У Києві завершили перший етап повернення у муніципальне управління столичного енергетичного комплексу, який відповідно до угоди між КМДА та «Київенерго» із 2001 року перебував в управлінні комерційної структури. Про це у прямому ефірі ТРК «Київ» повідомив директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Дмитро Науменко.

Він заявив, що процес підготовки до припинення угоди з ПАТ «Київенерго» місто розпочало ще три роки тому, адже угода укладалася у 2001 році.

«Із того часу багато змінилося – реалії, юридична база, об’єктивна ситуація зі станом мереж та обладнання тощо. Тобто протягом трьох років тривала робота: проведено технічний, юридичний аудити, попередню інвентаризацію, оцінку робочого стану мереж та обладнання, а вже на фінальній стадії були переведені фахівці з ПАТ «Київенерго» на роботу до КП «Київтеплоенерго», які власне працювали з майном, що повертається в управління міста», – сказав Науменко.

За його словами, головним у процесі повернення енергетичного комплексу в управління міста стало забезпечення безперебійного надання послуг для киян та організація належних умов праці працівників, які переводяться на роботу до КП «Київтеплоенерго».

«Також проведена інвентаризація об’єктів, до процесу були задіяні близько 300 осіб. Більше 60 тис. одиниць найменувань вже закріплено на праві господарського відання за КП «Київтеплоенерго», – наголосив Науменко.

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури пояснив, що процес повернення енергетичного комплексу в управління міста дуже багатогранний, включає в себе низку складних, необхідних процесів, серед яких отримання ліцензій, дозволів, затвердження тарифів тощо.

«КП «Київтеплоенерго» подало необхідні документи для отримання ліцензій на виробництво теплової та електричної енергії на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 і заводі «Енергія». Наразі Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) перебуває у процесі зміни складу», – сказав Науменко.

Представник КМДА висловив переконання, як тільки НКРЕКП відновить діяльність із ліцензування, і «Київтеплоенерго» отримає відповідні ліцензії, буде завершений другий етап припинення угоди.

Нагадаємо, 24 квітня Київська міська рада прийняла рішення про продовження договору з ПАТ «Київенерго» в частині використання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і сміттєспалювального заводу «Енергія» до 31 липня 2018 року.