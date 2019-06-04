У Кличка запевняють: Музей Української революції повернеться до Будинку вчителя



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Музей Української революції 1917-1921 років

Столична влада каже, що Будинок вчиталя потребує термінової реставрації

Реставрацію Будинку вчителя буде розпочато найближчим часом – це принципова позиція міської влади. Сьогодні історична будівля потребує відновлення, існує реальна небезпека для тих орендарів, які знаходяться всередині пам’ятки. Про це заявив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський. За його словами, якщо терміново не закрити Будинок вчителя для відвідування, у небезпеці будуть і люди, і сама будівля.

«Зараз стан будівлі, відповідно до обстеження ще дворічної давнини, знаходиться у незадовільному стані. Фактично будівля руйнується без відповідних робіт з відновлення, і ми не можемо дозволити її втратити або довести ситуацію до людських жертв. Тому ми змушені терміново розпочати реставрацію Будинку вчителя і не дамо будь-кому маніпулювати громадською думкою», – заявив Мондриївський.

Будь-які заяви щодо «боротьби з орендарями» заступник голови КМДА схарактеризував як неправдиві та підкреслив, що після реставрації будівлі всі некомерційні організації повернуться до Будинку вчителя.

«Такі заклади, як Музей Української революції 1917-1921 років, це наша пам'ять і наша гордість. Тільки за останні 15 років наша країна пережила дві революції. Ми маємо пам’ятати те, що боротьба за незалежність держави почалась не вчора, а сто років тому. І такий музей заслуговує отримати найкращі умови для перебування, а його відвідувачі мають насолоджуватись експозицією, а не чекати на неприємні сюрпризи зі стелі», – підкреслив Мондриївський.

Він зазначив, що усі орендарі Будинку вчителя були заздалегідь попереджені про початок необхідних для будівлі робіт, а кияни та гості міста з розумінням поставились до тимчасових незручностей. Найголовніше те, що для міста і країни буде збережено унікальну та знакову споруду.

Нагадаємо, 30 травня було знеструмлено експозиційну залу відділу «Музей Української революції 1917 – 1921 років» Нацмузею історії України.

31 травня в прес-центрі ІА «Главком» відбулася прес-конференція на тему: «Унікальні експонати Музею Української революції 1917-1921 років опинилися під загрозою».

Учасники прес-конференції розказали, внаслідок знеструмлення під загрозою викрадення чи знищення опинилися експонати музею, серед яких оригінали видруків Універсалів Української Центральної Ради, особисті речі, та документи, пов’язані із життям М. Грушевського, Є. Чикаленка, С.Петлюри, Є. Коновальця, О. Шульгина, М. Капуснянського, Р. Сушка, М. Битинського, а також – колекції мап України та одностроїв українських вояків доби УНР, Української держави та ЗУНР, унікальна фалеристика, рідкісні грошові банкноти часів визвольних змагань.

Частина експонатів перенесена в фонди Національного музею історії України, але доля Музею Української революції лишається невизначеною.

Слід нагадати, що спроба позбутися Музею Української революції з боку дирекції Будинку вчителя триває уже два роки. У лютому завершився договір оренди музею з Будинком вчителя і всі спроби поновити його досі були марними.