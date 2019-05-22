У Кличка заспокоїли киян: дитячу лікарню на Печерську ніхто не закриває



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У КМДА пояснили, як відбудеться реорганізація Дитячої клінічної лікарні №7

У разі схвалення рішення про реорганізацію Дитячої клінічної лікарні №7 Печерського району Києва у столиці з’явиться потужний високоспеціалізований дитячий заклад інтенсивного лікування. При цьому всі наявні на сьогодні відділення лікарні продовжать надавати медичну допомогу київським дітям у звичному режимі. Проектом рішення визначено правонаступником усіх прав, обов’язків та майна лікарні Київський міський центр дитячої нейрохірургії. Про це повідомили у Департаменті охорони здоров’я КМДА.

Як пояснили в Департаменті, наразі в місті не існує комунального закладу охорони здоров’я, що надає допомогу дітям із політравмами (сукупність травм різних органів та систем, отриманих під час тяжких ДТП, нещасних випадків, падінь з висоти тощо). Нейрохірургічна допомога дитячому населенню надається єдиним спеціалізованим закладом – Київським міським центром дитячої нейрохірургії (КМЦДН), який розташований у приміщенні Дитячої клінічної лікарні № 7 Печерського району Києва.

Лише у 2018 році у КМЦДН надано допомогу близько 12 000 маленьких пацієнтів.

У Центрі працюють висококваліфіковані фахівці, його оснащено унікальним обладнанням, ефективні сучасні методи лікування дозволяють проводити надскладні хірургічні втручання. При цьому потужність КМЦДН складає усього 20 ліжок, що вкрай недостатньо для забезпечення доступності до надання високоспеціалізованої медичної допомоги.

Поряд із тим 55% пацієнтів, які проходять лікування у терапевтичних відділеннях (зокрема, нефрологічному) Дитячої клінічної лікарні № 7, на площі якої розташований Центр, не є мешканцями Києва. Таким чином, коштом місцевого бюджету, розрахованого винятково на потреби киян, надається медична допомога мешканцям з інших регіонів.

У Департаменті переконані, що більш справедливо використати цей ресурс для організації високоспеціалізованої допомоги саме на користь маленьких киян. Доцільність створення закладу інтенсивного лікування для дітей шляхом реорганізації Дитячої клінічної лікарні № 7 Печерського району м. Києва, обґрунтована, зокрема, її територіальним розташуванням (дозволяє оперативно доставляти пацієнтів з невідкладною патологією з усіх рівновіддалених районів) та існуючою матеріально-технічною базою. Так, за останні два роки лікарню забезпечено сучасним дороговартісним діагностичним обладнанням, проведені ремонти. У 2019 році передбачено закупівлю обладнання для відділення інтенсивного лікування на суму понад 27 млн грн тощо.

Таким чином, реорганізація закладу значно поліпшить якість надання медичної допомоги та сприятиме розвитку високоспеціалізованої медичної допомоги третинного рівня дітям столиці. При цьому припинення функціонування наявних відділень не відбудеться. Навпаки, раціональне використання ліжкового фонду повністю задовольнить потребу київських дітей при політравмах у невідкладній та нейрохірургічній допомозі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що КМДА планує припинити існування дитячої лікарні №7.