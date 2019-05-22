Печерськ може залишитися без дитячої лікарні документ



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Дитяча клінічна лікарня №7 припинить своє існування

Київська міська держадміністрація планує приєднати Дитячу клінічну лікарню №7 до Київського міського центру дитячої нейрохірургії. Відповідний проект рішення оприлюднила на своїй сторінці у Facebook представниця дитячої лікарні Лілія Сердюк.

«Печерськ залишиться без кваліфікованої медичної допомоги дитячому населенню!!!! Рішенням КМДА припиняє діяльність Київська міська клінічна лікарня 7», - написала вона.

На це повідомлення відреагував депутат Киівради, голова руху «Кияни разом» Ярослав Діденко. Він готує депутатське звернення. Про це він повідомив у Facebook.

«Готую депутатське звернення щодо надання мені та колективу наших улюблених лікарів вичерпних роз‘яснень щодо необхідності приєднання Дитячої клінічної лікарні 7 до Міського центру дитячої нейрохірургії», - написав депутат.

До слова, бюджет медицини столиці на цей рік передбачений на рівні майже 11 млрд грн. «Це, звичайно, небагато. Але ми сьогодні робимо все, що можливо в нинішніх умовах. Ми ремонтуємо лікарні і поліклініки, оновлюємо пологові будинки. Закуповуємо нове сучасне обладнання. І продовжимо це робити», - заявив мер Києва Віталій Кличко.