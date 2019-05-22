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    Печерськ може залишитися без дитячої лікарні

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    Печерськ може залишитися без дитячої лікарні

    Дитяча клінічна лікарня №7 припинить своє існування

    Київська міська держадміністрація планує приєднати Дитячу клінічну лікарню №7 до Київського міського центру дитячої нейрохірургії. Відповідний проект рішення оприлюднила на своїй сторінці у Facebook представниця дитячої лікарні Лілія Сердюк.

    «Печерськ залишиться без кваліфікованої медичної допомоги дитячому населенню!!!! Рішенням КМДА припиняє діяльність Київська міська клінічна лікарня 7», - написала вона.

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    Печерськ може залишитися без дитячої лікарні
    Печерськ може залишитися без дитячої лікарні

    На це повідомлення відреагував депутат Киівради, голова руху «Кияни разом» Ярослав Діденко. Він готує депутатське звернення. Про це він повідомив у Facebook.

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    «Готую депутатське звернення щодо надання мені та колективу наших улюблених лікарів вичерпних роз‘яснень щодо необхідності приєднання Дитячої клінічної лікарні 7 до Міського центру дитячої нейрохірургії», - написав депутат.

    До слова, бюджет медицини столиці на цей рік передбачений на рівні майже 11 млрд грн. «Це, звичайно, небагато. Але ми сьогодні робимо все, що можливо в нинішніх умовах. Ми ремонтуємо лікарні і поліклініки, оновлюємо пологові будинки. Закуповуємо нове сучасне обладнання. І продовжимо це робити», - заявив мер Києва Віталій Кличко.

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    Київ медицина лікарня КМДА
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