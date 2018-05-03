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    У квітні кияни використали понад 20 млн кубометрів води

    Середньодобова подача води склала 668 тис. куб. м
    У квітні 2018 року подача води «Київводоканалом» склала 20,047 млн куб. м (у квітні 2017 – 19,818 млн куб. м). Середньодобова подача – 668 тис. куб. м. Про йдеться у оприлюдненій компанією статистиці за квітень цього року. Подача води за добу 1 травня 2018 року становила 630 тис. куб. м, що відповідає середньодобовій подачі
    • Сьогодні, 12:18
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    Середньодобова подача води склала 668 тис. куб. м

    У квітні 2018 року подача води «Київводоканалом» склала 20,047 млн куб. м (у квітні 2017 – 19,818 млн куб. м). Середньодобова подача – 668 тис. куб. м. Про йдеться у оприлюдненій компанією статистиці за квітень цього року.

    Подача води за добу 1 травня 2018 року становила 630 тис. куб. м, що відповідає середньодобовій подачі в 1963 році.

    Повідомляється, що у квітні аварійними бригадами ліквідовано 739 витоків водогону. В тому числі:

    • з розриттям грунту 164 випадки,
    • без розриття 575.

    За цей період ліквідовано 748 засмічень мереж водовідведення. В тому числі:

    • з виливанням – 62
    • повторюваність засмічень фіксувалася у 52 випадках.

    Підрозділи «Київводоканалу» обслуговують понад 4244 км водопровідних мереж та забезпечують функціонування 2687 км каналізаційних мереж.

    Як повідомлялося, для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи з 2 по 4 травня, у зв`язку з чим буде відключено водопостачання на 17 вулицях столиці.

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