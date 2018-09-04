У Маріїнському парку відбудеться єврейський фестиваль (програма)



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Організатори пропонують живе спілкування, яскраву тусовку і море крутої музики в єврейському стилі

У суботу, 8 вересня, в Маріїнському парку відбудеться єврейський фестиваль Jewish Open Space. Про це повідомляється на сторінці заходу у Facebook.

Організатори пропонують живе спілкування, яскраву тусовку і море крутої музики в єврейському стилі. А ще - дуже смачні частування єврейської кухні.

«Нова програма, багато музики, веселощів, корисних знайомств і несподіваних подарунків. Фестиваль про те, чим живе єврейська спільнота Києва, які проекти реалізує та що створює, щоб життя в нашій країні ставало кращим для кожного», - йдеться в повідомленні.

У програмі цього року:

жива музика від групи Derech, оркестру НАОНІ та ін.

пісні від колоритної співачки Рівки із Ізраїлю

єврейські танці та театр

конкурси та квести

клейзмер і електронна музика

Більше 25 проектів з відкритою реєстрацією для бажаючих

Розваги для всієї родини

програми для дітей

350 подарунків та призів.

Час проведення 13.00 - 19.00.

Вхід вільний.

Як повідомлялося, з 8 по 12 вересня в Києві пройде міжнародний фестиваль театрів ляльок.

Джерело: Большой Киев