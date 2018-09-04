  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Маріїнському парку відбудеться єврейський фестиваль (програма)

    • Розсилка
    У Маріїнському парку відбудеться єврейський фестиваль (програма)

    Організатори пропонують живе спілкування, яскраву тусовку і море крутої музики в єврейському стилі

    У суботу, 8 вересня, в Маріїнському парку відбудеться єврейський фестиваль Jewish Open Space. Про це повідомляється на сторінці заходу у Facebook.

    Організатори пропонують живе спілкування, яскраву тусовку і море крутої музики в єврейському стилі. А ще - дуже смачні частування єврейської кухні.

    «Нова програма, багато музики, веселощів, корисних знайомств і несподіваних подарунків. Фестиваль про те, чим живе єврейська спільнота Києва, які проекти реалізує та що створює, щоб життя в нашій країні ставало кращим для кожного», - йдеться в повідомленні.

    У програмі цього року: 

    • жива музика від групи Derech, оркестру НАОНІ та ін. 
    • пісні від колоритної співачки Рівки із Ізраїлю
    • єврейські танці та театр
    • конкурси та квести
    • клейзмер і електронна музика 
    • Більше 25 проектів з відкритою реєстрацією для бажаючих
    • Розваги для всієї родини 
    • програми для дітей 
    • 350 подарунків та призів.

    Час проведення 13.00 - 19.00.

    Вхід вільний.

    Як повідомлялося, з 8 по 12 вересня в Києві пройде міжнародний фестиваль театрів ляльок.

    Джерело: Большой Киев

    Читайте також
    Київ музика фестиваль кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ