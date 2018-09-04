У Маріїнському парку відбудеться єврейський фестиваль (програма)
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Організатори пропонують живе спілкування, яскраву тусовку і море крутої музики в єврейському стилі
У суботу, 8 вересня, в Маріїнському парку відбудеться єврейський фестиваль Jewish Open Space. Про це повідомляється на сторінці заходу у Facebook.
Організатори пропонують живе спілкування, яскраву тусовку і море крутої музики в єврейському стилі. А ще - дуже смачні частування єврейської кухні.
«Нова програма, багато музики, веселощів, корисних знайомств і несподіваних подарунків. Фестиваль про те, чим живе єврейська спільнота Києва, які проекти реалізує та що створює, щоб життя в нашій країні ставало кращим для кожного», - йдеться в повідомленні.
У програмі цього року:
- жива музика від групи Derech, оркестру НАОНІ та ін.
- пісні від колоритної співачки Рівки із Ізраїлю
- єврейські танці та театр
- конкурси та квести
- клейзмер і електронна музика
- Більше 25 проектів з відкритою реєстрацією для бажаючих
- Розваги для всієї родини
- програми для дітей
- 350 подарунків та призів.
Час проведення 13.00 - 19.00.
Вхід вільний.
Як повідомлялося, з 8 по 12 вересня в Києві пройде міжнародний фестиваль театрів ляльок.
Джерело: Большой Киев